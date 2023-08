11.08.2023 11:48 Radler kracht in Leipzig gegen Autotür, zweiter fliegt über das Bike

In der Papiermühlstraße in Leipzig verletzten sich am gestrigen Donnerstagmittag zwei Radfahrer bei einem Unfall.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am gestrigen Donnerstag ereignet sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in der Papiermühlstraße in Leipzig. In der Papiermühlstraße in Leipzig wurden bei einem Unfall zwei Radfahrer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/tongpatong321 Nach Angaben der Polizei Leipzig parkte gegen 11.06 Uhr ein 56-jähriger seinen Skoda an der Papiermühlstraße und wollte aussteigen. Als der Autofahrer seine Tür öffnete, knallte ein Fahrradfahrer (40) gegen diese und fiel zu Boden.



Kurz dahinter fuhr ein weiterer Radfahrer (38), er konnte nicht mehr bremsen und stürzte über das bereits am Boden liegende Fahrrad. Beide Männer verletzten sich bei dem Unfall und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden. Es wird wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: 123RF/tongpatong321