Männertags-Suff: Mehrere Radler in und um Leipzig verletzt

Leipzig - Der Herrentag am Donnerstag wurde von vielen Leipzigerinnen und Leipzigern fröhlich gefeiert. Einige haben dabei auch ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und sich leichtsinnig danach aufs Fahrrad geschwungen. In gleich mehreren Fällen endete das in Verkehrsunfällen, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte.