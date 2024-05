01.05.2024 08:33 962 Vier Verletzte bei schwerem Crash nahe Leipzig: Frau wird in VW eingeklemmt

Schwerer Unfall am 1. Mai in Markranstädt: Zwei Autos sind am frühen Morgen zusammengekracht – vier Personen wurden verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Markranstädt - Schwerer Unfall am frühen Morgen des 1. Mai im Landkreis Leipzig! Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Mittwochmorgen in Markranstädt an. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Das Unglück geschah gegen 5.20 Uhr im Markranstädter Ortsteil Kulkwitz: An der Kreuzung zwischen B186/Zwenkauer Straße und der Straße der Einheit/Göhrenzer Straße sind ein VW Polo und ein Skoda Octavia zusammengekracht. Laut Feuerwehr-Sprecher Mike Köhler sei dabei die Fahrerin des VW im Fußraum ihres Wagens eingeklemmt worden. Die Kameraden aus Gärnitz, Döhlen/Quesitz und Markranstädt rückten an und befreiten die Frau mit schwerem Gerät aus ihrem Auto. Leipzig Unfall Mitten im Einsatz: Polizeistreife in Leipzig in Crash verwickelt! Insgesamt seien bei dem Crash vier Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Zur genauen Unfallursache lagen am Morgen noch keine Informationen vor. Um eine eingeklemmte Frau aus ihrem Wagen befreien zu können... © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler ... mussten die Feuerwehrleute die komplette Fahrerseite öffnen. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Auch der Skoda wurde schwer beschädigt. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Die Kreuzung wurde von der Polizei voll gesperrt.

