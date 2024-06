27.06.2024 11:32 Mehrere Verletzte bei Unfall am Paunsdorf Center: B6 kurzzeitig gesperrt

Am Paunsdorf Center in Leipzig kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Bei einem Unfall am Paunsdorf Center am heutigen Donnerstagmorgen sollen sich mehrere Personen verletzt haben. Unter anderem ein Transporter war in den Unfall verwickelt. © 7aktuell/ Eric Pannier Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 8.40 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am Paunsdorf Center. Nach ersten Informationen vom Unfallort sind an der Kreuzung Paunsdorfer Allee/Ecke Permoserstraße ein Auto und ein Transporter zusammengekracht. Dabei haben sich laut Lübcke mehrere Personen verletzt, die in weiterer Folge ins Krankenhaus gebracht wurden. Leipzig Unfall Unfall in Leipziger Südvorstadt: Audi nimmt Transporter die Vorfahrt, der kracht in Baum Zudem wurde die B6 kurz nach 9 Uhr für etwa eine halbe Stunde in stadteinwärtige Richtung gesperrt. Die B6 musste für eine halbe Stunde gesperrt werden. © 7aktuell/ Eric Pannier Genauere Informationen zum Unfallhergang sind aktuell noch nicht bekannt.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell/ Eric Pannier