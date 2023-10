Motorrad kollidiert in Linkskurve mit Reh: Fahrer und Sozia verletzt

Beiersdorf - Im Landkreis Leipzig ist am Samstagabend ein Motorrad mit einem Reh kollidiert. Der Fahrer und seine Sozia wurden verletzt, das Tier verendete noch an der Unfallstelle.

Die Freiwillige Feuerwehr Hohnstädt leuchtete die Unfallstelle aus. © Medienportal Grimma

Ersten Erkenntnissen von vor Ort nach ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Beiersdorf und Grethen.

Ein Motorradfahrer war dort samt Beifahrerin in Richtung Beiersdorf unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve mit einem Reh kollidierte, was die Straße überqueren wollte.

Das Motorrad geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Sowohl der Fahrer, als auch dessen Begleitung wurden verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Freiwillige Feuerwehr Hohnstädt wurde alarmiert, sicherte und leuchtete die Unfallstelle aus. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher.