Motorradfahrer (19) beim Überholen gestreift und verletzt: Polizei sucht Zeugen

Der Motorradfahrer konnte einen Sturz gerade noch verhindern. (Symbolbild) © 123rf/jagcz

Den Angaben der Leipziger Polizei nach ereignete sich der Vorfall bereits am 22. März 2023 gegen 17 Uhr in der Straße der Feuerwehr in Oelzschau, einem Ortsteil von Rötha.

Der Fahrer (19) eines Motorrads der Marke Suzuki war mit seiner 17-jährigen Sozia in östlicher Richtung unterwegs und setzte am Ortseingang Oelzschau zum Überholen eines Autos an.

Im selben Moment überholte ein weiteres Auto das Motorrad, wobei der Fahrer gestreift wurde. Der 19-Jährige konnte einen Sturz verhindern, erlitt trotzdem Verletzungen. Auch am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro.

Der Fahrer des überholenden Autos fuhr weiter, ohne anzuhalten. Gegen ihn wird nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Auch die Fahrerin des vor dem Motorrad fahrenden Autos wird gesucht.