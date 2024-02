08.02.2024 10:31 687 Radfahrer (54) wird von Auto erfasst: Dann bekommt die Polizei einen Anruf aus dem Krankenhaus

Ein Radfahrer (54) ist am Mittwochnachmittag in Groitzsch (Landkreis Leipzig) von einem Auto erfasst worden - einen Anruf bekam die Polizei erst am Abend.

Von Carolina Neubert

Groitzsch - Ein Radfahrer (54) ist am Mittwochnachmittag in Groitzsch (Landkreis Leipzig) von einem Auto erfasst worden - einen Anruf bekam die Polizei allerdings erst am Abend. Ein Auto erfasste am Mittwoch im Landkreis Leipzig einen Radfahrer (54) - die Polizei wurde erst am Abend angerufen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Leipziger Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, kam es gegen 15.05 Uhr zu dem Unfall. Demnach war eine Skoda-Fahrerin (50) auf der Zeitzer Straße in südliche Richtung unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in die Hospitalstraße den Radler übersah. Bei dem anschließenden Zusammenstoß sei der 54-Jährige gestürzt. "Der Fahrradfahrer gab daraufhin an, nicht verletzt zu sein, und beide Beteiligten einigten sich ohne Polizei", hieß es weiter. Leipzig Unfall Trotz Rot läuft er los: 16-Jähriger am Leipziger Waldplatz von Auto erfasst Gegen 19.20 Uhr habe dann aber das Telefon des Polizeireviers Borna geklingelt - mit der Ärztin eines Krankenhauses am Apparat. Der Grund für den Anruf: ein nach einem Verkehrsunfall eingelieferter Patient. "Es handelt sich um den 54-Jährigen, welcher schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste", so die Polizei. Zudem sei ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden. Nun ermittle der Verkehrsunfalldienst.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa