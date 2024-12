Radfahrer fährt durch Schulklasse und überrollt Kind: Junge schwer verletzt

Leipzig - Am Montagmorgen wurde in der Leipziger Innenstadt ein Schuljunge von einem Radfahrer überrollt. Der Unfallverursacher flüchtete - das Kind wurde schwer verletzt!

Der Unfall ereignete sich den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach um 8 Uhr in der Innenstadt. Eine Schulklasse überquerte in Doppelreihe die Goethestraße auf dem Weg zur Oper.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 in 04328 Leipzig oder telefonisch an die 03412552850 (tagsüber) oder 03412552910, zu wenden.