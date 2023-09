Radfahrerin (72) kracht im Landkreis Leipzig gegen Schranke: Schwer verletzt!

Markkleeberg - Eine Radfahrerin (72) ist am Donnerstagmittag in Markkleeberg (Landkreis Leipzig ) gegen eine Schranke gekracht und schwer verletzt worden.

Eine 72-Jährige stieß mit ihrem Fahrrad gegen eine Fußgängerschranke, stürzte und verletzte sich. © Leipzig Livereport

Wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte, kam es gegen 12.45 Uhr auf der Fahrradstraße Zum Wildwasser zu dem Unfall.

Die Frau sei in südwestliche Richtung geradelt. "In Höhe der Wildwasserkehre übersah sie eine Fußgängerschranke, kollidierte mit dieser und stürzte in der weiteren Folge", hieß es weiter.

Mit ihren schweren Verletzungen habe die 72-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden müssen.