Radler überquert in Leipzig Bahngleise - Dann kommt ein Intercity!

Leipzig - Wohl nur mit viel Glück hat ein Radler am Montagabend in Leipzig überlebt - fast wäre der Unbekannte von einem Zug erfasst worden.

Bundespolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen am Montagabend zum Einsatz. © EHL Media/Björn Stach

Wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten um kurz nach 20 Uhr wegen eines Unfalls am S-Bahn-Haltepunkt Leipzig-Möckern alarmiert.

Demnach war ein in Richtung Hauptbahnhof fahrender Intercity trotz Gefahrenbremsung mit einem Fahrrad zusammengestoßen - "Ob auch der Besitzer des Rades vom Zug erfasst wurde, stand zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht fest", hieß es weiter. Bei einer anschließenden Suche sei aber glücklicherweise kein Mensch gefunden worden.

So sei dann vor Ort ermittelt worden, dass der Unbekannte unter der Brücke an der Georg-Schumann-Straße mit seinem Fahrrad die Bahn-Gleise überquerte, als der Zug kam. "Die Person konnte sich noch auf den Bahnsteig retten und flüchtete unerkannt", so die Bundespolizei.

Dennoch habe der Zusammenstoß Folgen gehabt: Neben der Beschädigung des Fahrrads, seien acht Züge verspätet ans Ziel gekommen und vier Züge umgeleitet worden.