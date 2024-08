Schwerer Unfall auf Seehausener Allee: Transporter rast in Böschung, Fahrer stirbt

Der 25-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach war der junge Mann um 1.15 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Seehausener Allee in Richtung B2 unterwegs.

An der Einmündung zur Maximilianallee verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Transporter und fuhr dort in die Böschung der Bahntrasse.

"Durch den Unfall erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen, an welchen er noch an der Unfallstelle verstarb", so Pressesprecher Chris Graupner.