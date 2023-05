Schwerer Unfall am Leipziger Hauptbahnhof: Straßenbahn und Feuerwehrauto kollidieren

Leipzig - Am Montagnachmittag spielte sich direkt vor dem Leipziger Hauptbahnhof ein dramatischer Unfall ab.

Direkt vor dem Leipziger Hauptbahnhof krachte es am Pfingstmontag. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 aus dem Lagezentrum der Polizei erfuhr, befand sich ein Feuerwehrwagen gegen 14.30 Uhr gerade auf Einsatzfahrt und bewegte sich aus Richtung Brühl nach Osten, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Demnach fuhr im selben Moment eine Straßenbahn von der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof ab und wollte an der Kreuzung am Willy-Brandt-Platz in die Goethestraße einfahren.

Die Tram krachte beim Abbiegen in das Feuerwehrauto, welches daraufhin weggeschleudert wurde und auf der Seite liegen blieb.

Von den sieben Kameraden im Fahrzeuginneren wurden zwei leicht verletzt. Die Straßenbahn-Passagiere blieben laut dem Sprecher unverletzt.