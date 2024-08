Schwerer Unfall mit drei Verletzten im Leipziger Norden: VW bleibt auf dem Dach liegen

Leipzig - Der Asphalt ist von Trümmern und Scherben übersät, ein Auto liegt auf dem Dach und auch ein weiterer Wagen ist völlig zerstört: Im Leipziger Norden hat es am Mittwochabend heftig gekracht. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Im Leipziger Norden kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie es in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen hieß, kam es auf der K7429/Delitzscher Landstraße zwischen Torstensonring in Leipzig und dem Abzweig nach Neu-Schladitz in Nordsachsen zu dem Unfall mit Verletzten.

Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Abschleppdienst kamen zum Einsatz. Die Straße musste laut Verkehrswarnmeldungen in beide Richtungen gesperrt werden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 17 Uhr ereignet. Eine 55-Jährige war mit ihrem VW auf der Delitzscher Straße stadteinwärts Richtung Leipzig unterwegs, als sie einige Meter vor einer Brücke über die A14 in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dadurch kam es zur Kollision mit dem Opel Zafira eines 33-Jährigen.

Sowohl die VW- als auch die Opel-Fahrerin sowie eine weitere Insassin des Zafira (38) wurden bei dem Crash verletzt. Letztgenannte mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.