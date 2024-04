Henri (†3) stirbt bei schrecklichem Unfall in Leipzig: So herzzerreißend meldet sich seine Mutter zu Wort

Leipzig - Am Ostersonntag ereignete sich eine schreckliche Tragödie in Leipzig , bei der der dreijährige Henri ums Leben kam. Nun meldet sich seine trauernde Mutter auf Facebook zu Wort.

Blumen und Kerzen erinnern an den Unfall in Leipzig, bei dem der dreijährige Henri ums Leben kam. © News5/ Grube

"Unsere Familie hat unseren kleinen Engel verloren", schrieb die US-Amerikanerin Kacie in die Facebook-Gruppe "English Community Leipzig".

Sie, ihr Mann Christian und die beiden Söhne Henri und Walter, stiegen am Sonntag gegen 12 Uhr an einer Haltestelle in der Georg-Schwarz-Straße aus einer Bahn.

Kurz darauf stolperte Henri und geriet mit seinem Fuß zwischen Bahn und Bordstein, woraufhin er unter das Fahrzeug gezogen wurde.

In ihrem herzzerreißenden Beitrag bedankte sich Kacie im Namen der Familie für die große Anteilnahme und Hilfe: "Wir wollen uns aus tiefster Seele bei den Ersthelfern bedanken, die uns in ihrem Schoß weinen ließen, bis wir wieder atmen konnten."

"Unsere Herzen, unsere Geister, unser Leben sind gebrochen", schreibt sie in einem weiteren Beitrag auf ihrem Account. Dort erzählt sie auch von der besonderen Bindung zwischen Henri und seinem Bruder Walter:

"Manchmal, wenn er wütend war und ich ihn nicht beruhigen konnte, konnte Walter es und dann setzte er sich auf Walters Schoß und Walter hielt ihn und sang ihm vor."