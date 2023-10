Tram erfasst 10-jährige Kinder auf Karl-Liebknecht-Straße: Polizei sucht Zeugen

Leipzig - Am Donnerstagmorgen kam es in der Leipziger Südvorstadt zum Zusammenstoß zwischen einer Tram und zwei Schülern. Beide Kinder wurden verletzt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen. Besonders wichtig hierbei sind Hinweise zum Verhalten der Jungen und des 42-jährigen Straßenbahnfahrers, außerdem zur Ampelschaltung an dieser Stelle.

Die Karl-Liebknecht-Straße musste zur Unfallaufnahme in stadtauswärtiger Richtung vorübergehend gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro.

Einer der Jungen wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der zweite leicht verletzt und ambulant behandelt.

Nach Angaben der Leipziger Polizei erfasste die Tram die beiden Zehnjährigen auf dem Überweg über die Gleisanlagen auf der Karl-Liebknecht-Straße in Höhe der Steinstraße.

Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch an die 03412552850 wenden.