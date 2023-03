28.03.2023 14:26 Transporter kracht im Landkreis Leipzig gegen Laterne: Lampenmast droht auf Straße zu kippen

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Groitzsch (Landkreis Leipzig) hat ein Kleintransporter eine Lampe am Straßenrand voll erwischt.

Von Dorothee Gomes

Groitzsch - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Groitzsch (Landkreis Leipzig) hat ein Kleintransporter eine Lampe am Straßenrand voll erwischt. Nach einem Unfall am Dienstag in Groitzsch (Landkreis Leipzig) drohte eine Laterne umzukippen. © Montage: Feuerwehr Groitzsch Wie Mike Köhler, Sprecher und Stadtwehrleiter der Feuerwehr Groitzsch, mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 7.14 Uhr wegen des Crashs am Ortsausgang Michelwitz alarmiert. Zwar sei durch den Zusammenstoß niemand verletzt worden, jedoch habe der Lampenmast gesichert werden müssen. "Er drohte in seiner Schieflage auf die Straße zu stürzen", so Köhler. Nach etwa einer halben Stunde sei die Gefahr gebannt und der Einsatz für die Kameraden der Ortsfeuerwehren Michelwitz und Gatzen beendet gewesen.

