15.05.2025 14:56 Unfälle im Leipziger Zentrum: Drei Radfahrer beteiligt, zwei verletzt

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Gleich mehrere Fahrradfahrer waren am Mittwoch im Leipziger Zentrum in Unfälle involviert. Zwei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfall zwischen zwei Radfahrern geschah auf dieser Kreuzung in der Goethestraße - einer von ihnen wurde verletzt. © Christian Grube Der erste Crash geschah laut Polizeisprecherin Britta Herlemann am Morgen gegen 7.30 Uhr in der Dresdner Straße im Zentrum-Ost. Demnach war die Fahrerin (49) eines Mazda stadtauswärts unterwegs und habe auf Höhe der Reclamstraße nach links abbiegen wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Radweg fahrenden 23-Jährigen. Dieser wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Leipzig Unfall Zeugen gesucht: Radlerin weicht wegen E-Roller-Rüpel auf Straße aus und kracht in Mopedfahrer Knapp sieben Stunden später, gegen 14.20 Uhr, krachte es erneut, allerdings in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wie die Sprecherin erklärte, habe ein 27-Jähriger mit seinem Bike die Goethestraße überqueren wollen, um in die Richard-Wagner-Straße zu gelangen. Dabei stieß er mit einem anderen Radler (25), der Richtung Hauptbahnhof fuhr, zusammen. "Der 25-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so Herlemann. Sachschaden sei bei dem Unfall am Nachmittag nicht entstanden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

