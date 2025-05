22.05.2025 17:46 Crash auf der Karli: VW-Fahrer erfasst Radler und haut einfach ab

Unfall in der Südvorstadt in Leipzig: Ein Auto hat einem Radfahrer am Donnerstagmorgen die Vorfahrt genommen, ihn erfasst - und ist einfach abgehauen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Unfall in der Südvorstadt in Leipzig: Ein Auto hat einem Radfahrer am Donnerstagmorgen die Vorfahrt genommen, ihn erfasst - und ist einfach abgehauen.

Radler stürzt und erleidet Verletzungen.

Fahrer des VW bleibt unbekannt, Polizei sucht Zeugen.

Schaden am Fahrrad: rund 350 Euro.

Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mehr anzeigen An der Kreuzung Karli Ecke Kurt-Eisner-Straße ist immer eine Menge Verkehr. Am Donnerstagmorgen kam es hier zum Unfall. (Archivbild) © Christian Grube So geschehen gegen 7.35 Uhr auf der Kurt-Eisner-Straße an der Kreuzung zur Karl-Liebknecht-Straße. Laut Polizeisprecher Moritz Peters war der 35-jährige Radfahrer vom MDR kommend in Richtung Schleußiger Weg unterwegs. An der Kreuzung zur Karli kam ihm ein blauer VW entgegen, vermutlich ein Passat Kombi, der nach links abbog, obwohl der Radler Vorfahrt hatte. Dabei krachten der Wagen und das Rad zusammen, wobei der 35-Jährige zu Boden stürzte und Verletzungen erlitt. Leipzig Unfall Schwerer Kreuzungs-Unfall in Leipzig: Fahrerin unter Alkohol, drei Verletzte Doch anstatt dem Mann zu helfen, habe der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin seine Fahrt verbotenerweise fortgesetzt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am rechten Rücklicht wurde das Auto beschädigt - am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Es werden Zeugen gesucht: Wenn Ihr Hinweise zu Fahrer oder Fahrerin des Wagens habt, meldet Euch bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341/2552850 (tagsüber) oder Tel. 0341/2552910.

