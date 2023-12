Unfall im Leipziger Westen: Zwei Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Im Leipziger Westen krachten am Montagabend zwei Autos zusammen. © LeipzigFireFighter

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde die Behörde gegen 18.20 Uhr wegen des Unfalls alarmiert.

Demnach war ein Aixam-Fahrer (52) auf der Straße am See in nördliche Richtung unterwegs und fuhr nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich bei roter Ampel in die Lützner Straße, um nach links abzubiegen.

Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem Citroën (Fahrerin: 60) gekommen.

Ein Auto habe abgeschleppt werden müssen - der insgesamt entstandene Schaden werde auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Wegen Alkoholgeruchs bei dem 52-Jährigen sei ein Test angeordnet worden: Der Mann habe 0,54 Promille intus gehabt.