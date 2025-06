08.06.2025 10:38 Unfall in der Nacht: Fahrer kracht gegen Baum und stirbt

Tragischer Unfall in der Nacht zum Samstag in Wiedemar, bei dem ein 36-Jähriger aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort verstarb.

Von Tino Hahner

Tragischer Unfall in der Nacht zum Samstag in Wiedemar, bei dem ein 36-Jähriger aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort verstarb.

Bundesstraße vorübergehend gesperrt Mehr anzeigen Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Der 36-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Skoda Yeti gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße 183 von Brehna in Richtung Delitzsch unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Bundesstraße musste vorübergehend voll gesperrt werden. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes wurden bei der Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen unterstützt.

