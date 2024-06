Unfall in Leipziger Südvorstadt: Audi nimmt Transporter die Vorfahrt, der kracht in Baum

Leipzig - Bei einem Unfall in der Leipziger Südvorstadt entstand am Mittwochmittag enormer Sachschaden - und ein 49-Jähriger wurde verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 35.000 Euro. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach ereignete sich der Zusammenstoß gegen 13 Uhr auf der Kreuzung der August-Bebel-Straße und Arndtstraße.

Die 71-jährige Fahrerin eines Audi Q3 nahm dem 49-jährigen Fahrer eines Mercedes Vito die Vorfahrt und es krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter dann auch noch gegen einen Baum am Rand der Fahrbahn geschleudert.

"Der 49-jährige Fahrer musste sich in ambulante Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 35.000 Euro. Gegen die 71-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt", so Pressesprecherin Susanne Lübcke.