Unfall in Leipziger Tiefgarage: Mann kracht beim Einparken in Betonpfosten

Leipzig - Kurioser Unfall in Leipzig-Ost : Ein älterer Herr hat beim Rangieren in einer Tiefgarage sein Auto komplett geschrottet.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ersten Angaben von vor Ort nach ereignete sich der Unfall am Montagabend in einer Tiefgarage in der Kurt-Weill-Straße im Ortsteil Schönefeld.

Beim Einparken seines Autos hatte ein Fahrer mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt und war statt in einer Parklücke mit voller Wucht an einem Betonpfosten gelandet.

Die Front des Wagens wurde durch den Aufprall komplett zerstört, der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.