Verhängnisvoller Fahrfehler führt zu Frontal-Crash im Leipziger Osten!

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auch beide Fahrer mussten sich in Behandlung begeben. © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte, ereignete sich der Unfall am Montagabend gegen 20.45 Uhr auf dem Friedrich-List-Platz nahe der Leipziger Eisenbahnstraße.

Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes hatte die Mecklenburger Straße in Richtung Hauptbahnhof befahren und war an der Kreuzung auf die B2 in Richtung Süden abgebogen. Dabei hatte er jedoch die falsche Fahrbahn erwischt, die in stadtauswärtige Richtung führte.

Nach einigen Metern bemerkte der Mercedes-Fahrer seinen Fehler und blieb stehen. Ein an der Ampel in stadtauswärtiger Richtung fahrender Peugeot-Fahrer (65) übersah das stehende Fahrzeug, und es kam zum frontalen Zusammenstoß.