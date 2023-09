Wilde Fahrt durch Leipzig: Betrunkene 60-Jährige baut Unfall und flüchtet

Leipzig - Am Sonntagabend sorgte eine betrunkene 60-Jährige in Leipzig für einen Polizeieinsatz .

Die Polizei schnappte am Sonntagabend eine betrunkene Autofahrerin. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete, wurde eine Streife gegen 22 Uhr von einer Zeugin informiert, die zuvor einen auffällig fahrenden orangen Renault in Leipzig-Schönau beobachtet hatte.

"Das Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien, geriet dabei mehrmals von der eigenen Fahrspur ab und überfuhr schließlich eine Verkehrsinsel in der Schomburgkstraße", so die Sprecherin.

Doch dieser Zusammenstoß hielt die 60-Jährige am Steuer nicht davon ab, ihre wilde Fahrt fortzusetzen. Erst in der Plautstraße fand die Polizei das Auto dann verlassen vor.

Die Beamten ermittelten die Adresse der Fahrzeughalterin und trafen die Frau dann auch tatsächlich zu Hause vor - im betrunkenen Zustand: Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,66 Promille.