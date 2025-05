14.05.2025 13:54 Taxi fährt über Rot: Kreuzungs-Crash an der Berliner Brücke in Leipzig

Am Dienstagnachmittag kollidierten an der Berliner Brücke in Leipzig ein Taxi und ein Transporter. Der Verkehr wurde erheblich eingeschränkt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Dienstagnachmittag kollidierten ein Taxi und ein Transporter in Leipzig-Eutritzsch. Beide Fahrer wurden verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Berliner Brücke ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Leipziger Norden. © 7aktuell.de Gegen 17.30 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Taxi auf der Mockauer Straße Richtung Berliner Brücke unterwegs. Laut dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei soll er über eine rote Ampel gefahren und dabei im Kreuzungsbereich mit einem Transporter zusammengestoßen sein. Der 23-jährige Transporter-Fahrer wollte von der Berliner Straße nach links auf die Maximilianallee abbiegen. Leipzig Unfall Fahrer muss nach Baum-Crash ins Krankenhaus geflogen werden Beide Männer wurden verletzt und mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Der Unfall und das Abschleppen der Fahrzeuge sorgte mitten im Feierabendverkehr für erhebliche Verkehrseinschränkungen. Der Toyota-Fahrer soll bei Rot gefahren sein. © 7aktuell.de Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wird gegen den 61-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Titelfoto: 7aktuell.de