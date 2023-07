Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Auto und Laster nahe Leipzig

Parthenstein - Ein Lastwagen und ein Auto sind am Montagmorgen in Parthenstein (Landkreis Leipzig ) zusammengekracht - dabei wurden beide Fahrer verletzt.

Bei einem Unfall am Montag im Landkreis Leipzig wurden zwei Fahrer verletzt. © Medienportal Grimma

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz am Montag auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 9.20 Uhr wegen des Unfalls an der Kreuzung S49/Am See im Gemeindeteil Großsteinberg alarmiert.

Demnach sei es vermutlich zu einem Vorfahrtsfehler gekommen. Der Laster-Fahrer (50) habe von der Naunhofer Straße kommend bei grüner Ampel nach links in Richtung Pomßen abbiegen wollen, teilte die Polizei am Dienstag ergänzend mit. Dabei sei der entgegenkommende Mercedes offenbar übersehen worden.

Laut Sprecherin erlitt die Autofahrerin (50) bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Auch der Lastwagen-Fahrer sei leicht verletzt worden, hieß es von der Behörde weiter.

Der Sachschaden werde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.