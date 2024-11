Besinnlich in schweren Zeiten: OB Jung eröffnet Weihnachtsmarkt mit ernsten Worten

Leipzig - In Leipzig wurde am Dienstagabend die besinnliche Jahreszeit eingeläutet: Oberbürgermeister Burkhard Jung (66) hat den Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum offiziell eröffnet.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD) eröffnete den Weihnachtsmarkt am Dienstagabend. © privat

Mit ernsten Worten begrüßte die Stadtspitze die ersten Besucher des diesjährigen Marktes. Diese waren in Scharen gekommen und drängelten vor der Bühne im Herzen der Stände.

"Die Ukraine, Nahost: Insgesamt sind es aktuell 220 Konflikte und Kriege auf dieser Welt. Man möchte manchmal verzweifeln", so OB Jung.

Gerade in Zeiten wie diesen sei es aber wichtig, aufeinander zuzugehen und die Händen nacheinander auszustrecken, gemeinsam besinnlich zu werden und zur Ruhe zu kommen. Kurz nach 17 Uhr wurden in diesem Sinne dann erst die Lichter des Weihnachtsbaumes und dann in der restlichen Innenstadt angeknipst.

Untermalt wurde die Begrüßung von einem Auftritt des Thomanerchors, die unter anderem das Lied "Es kommt ein Schiff geladen" zum Besten gaben.