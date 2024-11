Weihnachten naht: Festliche Stimmung hält Einzug in Leipziger Innenstadt

Leipzig - Weihnachten rückt immer näher und die Stadt Leipzig möchte ihre Bewohner in festliche Stimmung bringen. Dafür wurden in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche neue Lichter installiert.

Mit Lichtern wird die Leipziger Innenstadt in festliche Stimmung gebracht. (Archiv) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wie das Tiefbauamt am Donnerstag mitteilte, waren Mitarbeiter der Stadt in den vergangenen Tagen in den verkehrsarmen Abendstunden zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am Morgen unterwegs und haben 276 weihnachtliche Lichter in der Innenstadt montiert.

Darunter fällt Weihnachtsdekor wie beispielsweise Straßenüberspanner mit Girlanden-Lichterketten und Herrnhuter Sterne.

Weihnachtsstimmung geht auch nachhaltig: Alle Leucht-Elemente wurden mittlerweile auf energieeffiziente LED umgerüstet und haben somit eine Anschlussleistung von insgesamt nur 14 Kilowatt.

Den Höhepunkt der Festlichkeit erreicht die Stadt Leipzig am 26. November.