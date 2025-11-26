Hoch die Tassen! So groß war der Andrang zur Eröffnung des Leipziger Weihnachtsmarktes

Leipzig - Im Leipziger Zentrum war am Dienstag die Freude deutlich spürbar: Endlich hat der Weihnachtsmarkt seine Pforten geöffnet!

Der Leipziger Marktplatz erstrahlt endlich wieder im weihnachtlichen Licht. © Hendrik Schmidt/dpa

Um 17 Uhr fiel der Startschuss für die diesjährige Weihnachtsmarkt-Saison mit der feierlichen Eröffnung durch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD).

Das Einschalten der Lichter der rund 21 Meter hohen Fichte erfolgte dann zwar erst mit einer kleinen Verspätung, machte den Beginn des Abends aber perfekt. Ab sofort bildet der glitzernde Baum das Herzstück des Marktes im Stadtzentrum.

Nicht zu vergessen ist natürlich auch der ebenfalls am Dienstag eröffnete Märchenwald direkt vor der Oper auf dem Augustusplatz. Hier steht auch das altbekannte Riesenrad, von dem man einen fantastischen Blick über die Feierlichkeiten hat.

Innerhalb kürzester Zeit füllten sich die Innenstadt und die schmalen Gassen zwischen den Ständen mit Leipzigerinnen und Leipzigern, sodass die Adventszeit in der Messestadt offiziell eingeläutet scheint.