Geheimnis gelüftet: Das sind die neuen Leipziger Weihnachtsmarkt-Tassen

Leipzig - Jedes Jahr schmücken zwei neue originale Leipziger Weihnachtsmarkt-Tassen die Getränkestände - auch dieses ist keine Ausnahme. Bisher war das Design noch geheim, doch nun steht fest: Aus Grün wird Gold.

So sehen die neuen Weihnachtsmarkt-Tassen aus. © Montage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa; Stadt Leipzig

Doch es wird auch auf Altbewährtes gesetzt. So ist die Glühweintasse auch 2025 wieder aus einem stabilen, weniger bruchanfälligen Glas.

Das im Vorjahr noch dunkelgrüne Marktpanorama weicht einer anderen Ansicht - diesmal in Gold. Damit das Motiv bei gefüllter Tasse noch besser zur Geltung kommt.

Auch die Kindertasse bekommt einen frischen Anstrich samt neuer Hauptcharaktere.

"Borstel und Frau Igel folgen in der vor zwei Jahren gestarteten Märchenwald-Serie auf Mauz und Hoppel", erklärt die Stadt.

Zusammen mit dem Sandmann dekorieren sie schon mal den Weihnachtsbaum.

Insgesamt werden 15.000 Kindertassen verkauft. Ihr bekommt sie entweder online, zum Beispiel im Sandmann-Shop, oder auf dem Weihnachtsmarkt. Der Vorteil: Dort werden sie noch mit leckerem Kinderpunsch gefüllt. Das Tassenpfand beträgt fünf Euro.