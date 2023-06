Wildes Speeddating unter Hamstern: Mal wird sich gepaart, dann bis aufs Blut gestritten

Leipzig - Auch Hamster brauchen Liebe: So lautete die Devise in der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge.

Die Hamsterzucht ist nämlich gar nicht so einfach, wie Ariel und Florian erklären. Bevor es zur Paarung kommen kann, muss erst beobachtet werden, ob die beiden Tiere überhaupt miteinander harmonieren. Ist das nicht der Fall, wird gequietscht, gefaucht und bis aufs Blut gekämpft: "Dann müssen wir dazwischengehen, damit keiner verletzt wird." So auch bei den nächsten Versuchen des gezeigten Speeddating-Tages. Pärchen 58 + 54 bleibt also vorerst das einzige.

Verläuft die Befruchtung, Geburt und Erziehung nach Plan, soll der gezüchtete Nachwuchs schon in rund einem Jahr in die freie Wildbahn in Mitteldeutschland entlassen werden. Denn dort sind Feldhamster vom Aussterben bedroht - trotz des reichlich vorhandenen Lebensraumes: "Was fehlt, sind die Hamster." Und genau die sollen eben unter anderem aus Leipzig kommen.