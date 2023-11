Zulieferer aus Leipzig will auch in den Supermarkt: Mit diesem Start-up kriegt man sein Fett weg

Nach dem Vorgang muss der Lack wieder ab. Aber herkömmliche Lösungsmittel auf Erdöl-Basis sind giftig. "Wir können das mit wasserbasierten Produkten genauso gut oder sogar besser", sagt Breul, der für Testreihen in seinem Labortrakt sogar über einen Reinraum verfügt.

Von Leipzig in die Welt: "Intelligent Fluids"-Technikchef Alexander Breul (37) und Finanzchefin Manuela Hofmann (39). © Ralf Seegers

"Wir sind mit einem Jahresumsatz von rund 2,5 Millionen Euro trotz allem ein kleines Unternehmen", erläutert Finanz-Chefin Manuela Hofmann (39) einen Stock höher im stylischen Bürotrakt.

Rund 20 Kollegen arbeiten in Leipzig, sechs weitere am Produktionsstandort Leuna (Sachsen-Anhalt), zwei managen den Vertrieb.

Sie haben momentan besonders viel zu tun. Sie müssen die erst vor wenigen Tagen herausgekommene Produktlinie in die Regale bringen. Zehn schick designte Fläschchen mit Bremsen-, Bildschirm-, Edelstahl- und anderen Reinigern. Alle nicht wie bisher für Geschäftskunden, sondern für Verbraucher.

Noch mehr Pläne? Manuela Hofmann nickt und schüttelt den Kopf. Im Frühjahr hat sie "Intelligent Fluids" bei einer von der Wirtschaftsförderung Sachsen organisierten Reise in New York vorgestellt. Was daraus wird, ist noch offen.