Zwei Frauen an der Tür: 81-Jähriger fällt in eigenem Zuhause Betrug zum Opfer

Grimma - Miese Masche! Ein 81-Jähriger aus dem Grimmaer Ortsteil Großbothen (Landkreis Leipzig ) ist in seinem eigenen Zuhause Opfer eines Betrugs geworden.

Zwei falsche Verlagsmitarbeiterinnen klingelten am Dienstag bei einem 81-Jährigen im Landkreis Leipzig. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa

Wie die Leipziger Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag in der Wilhelm-Ostwald-Straße zu der Tat.

Demnach klingelten gegen 17 Uhr zwei unbekannte Frauen bei dem Senior - und behaupteten, Mitarbeiterinnen eines Buchverlages zu sein.

"Unter dem Vorwand, einige Lexika dem 81-Jährigen abkaufen zu wollen, betraten sie die Wohnung", hieß es weiter.

Doch stattdessen habe das Duo die Räume durchsucht und eine Geldkarte geklaut. Damit sei dann eine niedrige vierstellige Summe abgehoben worden.

In dem Fall ermittelt die Polizei wegen Betrugs und sucht Zeugen.