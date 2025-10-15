Abriss der Ringbrücken in der Brenneckestraße beginnt früher als geplant

Magdeburg - Die baufälligen Ringbrücken über der Brenneckestraße in Magdeburg werden früher abgerissen als ursprünglich geplant.

Bis zum Aufbau der Behelfsbrücken wird jeglicher Verkehr umgeleitet. © Peter Gercke/dpa

Am Donnerstag, vier Tage früher als angekündigt, beginnt der Abriss der Brücken über die Brenneckestraße, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilte.

Bis Freitag werde voraussichtlich das erste der beiden Teilbauwerke abgerissen sein. Mit der zweiten maroden Brücke werde dann am kommenden Montag gestartet.

Bis zum Bau der Behelfsbrücken, der im November beginnt, werde der Autoverkehr über die Ab- und Auffahrten geleitet.

Richtung Stadtzentrum wird der Verkehr über die Abfahrt Kirschweg zur Leipziger Chaussee und Leipziger Straße zur Ringauffahrt Fermersleber Weg umgeleitet. Stadtauswärts führt die Umleitung vom Lemsdorfer Weg über den Fermersleber Weg, zur Leipziger Straße und Leipziger Chaussee bis zur Ringauffahrt Kirschweg.

Allgemein empfiehlt die Stadt die großräumige Umleitung über die A14. Laufende und Radfahrer können die Fußgängerbrücke zwischen Bodestraße und Goslarer Straße nutzen.