Ring teilweise gesperrt: Jetzt geht der Brücken-Abriss los

Magdeburg - In der Brenneckestraße geht es jetzt der Ringbrücke an den Kragen: Seit Montagmorgen werden dort die Abrissarbeiten vorbereitet.

In der Brenneckestraße beginnt der Abriss der maroden Ringbrücke. © Peter Gercke/dpa

Gegen 7 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung A2 gesperrt. Ab dem Nachmittag ist dann auch die Gegenfahrbahn dicht.

Diese Vorbereitungsarbeiten sind nötig, um am Dienstag endlich mit den tatsächlichen Abrissarbeiten beginnen zu können.

Zunächst soll unter der Ringbrücke in der Brenneckestraße ein sogenanntes Fallbett aufgeschüttet werden, bevor die marode Brücke in der Spanne von etwa zwei Wochen vollkommen abgerissen werden kann.

Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, soll Anfang November dann auch schon die Behelfsbrücke errichtet werden. Währenddessen können die Auf- und Abfahrten zum Ring wieder genutzt werden.

Bis wann genau der Ersatz stehen soll, konnte bislang noch nicht abgeschätzt werden.