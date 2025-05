05.05.2025 06:01 Wassersperren bis Juni: Diese Magdeburger Stadtteile sind betroffen

In Magdeburg werden bis in den Juni immer wieder Straßenzüge ohne Trinkwasser auskommen müssen. Die Städtischen Werke arbeiten am Rohrnetz.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In zwei Stadtteilen von Magdeburg kommt es bis in den Juni immer wieder zu Wassersperren. Vom 5. Mai bis zum 2. Juni werden immer wieder vorübergehend Trinkwasserleitungen in Magdeburg gesperrt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Betroffen sind die Gebiete Olvenstedt und Nord-West, teilten die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) mit. Im Zeitraum von diesem Montag bis zum 2. Juni komme es bis auf den Himmelfahrtstag (29. Mai) zu Arbeiten an den Trinkwasserleitungen. Eine Rohrnetzspülung soll dabei Ablagerungen in den Leitungen entfernen und die Trinkwasserqualität sicherstellen. Magdeburg Crime Hubschraubereinsatz in Magdeburg: Fahrer flüchtet nach Unfall mit gestohlenem Auto Teilweise könne es in den Leitungen der Wohnungen auch nur zu Druckschwankungen oder Braunfärbung des Trinkwassers kommen. Letztere sei gesundheitlich unbedenklich, teilten die Werke mit. Eine komplette Einstellung der Wasserlieferungen sei, sofern die Arbeiten problemlos ablaufen, pro Straßenabschnitt nur für maximal 30 Minuten geplant. Sollten auf den Straßen Autos in der Nähe von Hydranten und Schiebern parken, werden diese in Abstimmung mit der Polizei umgesetzt. Gebühren oder Kosten fallen für die Wagenbesitzer nicht an, versicherte das Unternehmen. Welche Straßenabschnitte genau betroffen sind und wann die Arbeiten dort durchgeführt werden, gibt es zum Nachlesen auf der Webseite der SWM.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa