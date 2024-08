19-Jährige in Magdeburg überfallen und sexuell belästigt: Jetzt spricht das Opfer!

Magdeburg - Am 22. Juli 2024 wurde eine 19-Jährige in Magdeburg von einem bislang unbekannten Täter überfallen und sexuell belästigt . Jetzt sucht die Polizei unter anderem mit weiteren Details und über die Sendung " Kripo Live " nach Zeugen.

Um schneller nach Hause zu gelangen, nahm sich die 19-Jährige einen E-Roller. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

"Es war ein Schockmoment", erklärt das junge Opfer im Interview, als es sich an den wohl schlimmsten Tag seines Lebens zurückerinnert.

Am 22. Juli war Laura (Name von "Kripo Live" geändert) mit Freunden wie jeden Montag Volleyball spielen. Gegen etwa 22 Uhr machte sich die 19-Jährige dann alleine auf den Weg nach Hause.

Da die Bahn jedoch zu lange brauchte, schnappte sich die junge Frau einen E-Roller. "Ich wollte im Dunkeln nicht so lange alleine warten", so das Opfer.

Mit dem Roller befuhr sie dann den Radweg in der Rothenseer Straße in nördliche Richtung, als sie plötzlich von einem silberfarbenen Auto überholt wurde. Dieses hielt wenig später am Straßenrand.

Der Fahrer soll daraufhin ausgestiegen und auf die Beifahrerseite gegangen sein, wo er so tat, als würde er etwas überprüfen. "Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht", schildert Laura die Situation kurz vor dem schrecklichen Vorfall.