09.02.2025 09:51 Angriff in Straßenbahn: Magdeburger Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Otto-Bär-Straße in Magdeburg wurde am Freitag eine Person bei einem Streit verletzt. Vier Männer konnten vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Freitagabend kam es in einer Straßenbahn in Magdeburg zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern. In der Linie 9 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern. (Archivbild) © MVB/Stefan Deutsch Der Vorfall habe sich gegen 20.35 Uhr in der Linie 9 im Bereich der Otto-Bär-Straße ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Was genau geschehen war, ist bisher unklar. Bei dem Streit sei jedoch eine Person verletzt worden, hieß es seitens der Ermittler. Zuvor sei es zwischen den Männern zu Beleidigungen gekommen. Magdeburg Crime Vor Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Polizeidirektor wies auf Gefahren hin! Vor dem Eintreffen der Ordnungshüter konnten vier Personen flüchten. Für weitere Ermittlungen benötigt die Polizei nun Hinweise von Zeugen, die etwas zum Tathergang sagen oder die Männer beschreiben können. Hinweisgeber können sich persönlich in einer nächstgelegenen Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 0391/5463295 bei den Beamten melden.

Titelfoto: MVB/Stefan Deutsch