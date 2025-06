Brief von Magdeburg-Attentäter: Das ist der wahre Grund für den Anschlag

Magdeburg - In einem 36 Seiten langen Brief äußert sich Taleb A. (50) erstmals zu seinem schrecklichen Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Taleb A. (50) habe sich in einen Wahn begeben, aus dem er nicht mehr herausgefunden hat. © Bildmontage: Heiko Rebsch/dpa, IMAGO/Hanno Bode

Investigativjournalist Dirk Banse steht in Kontakt mit dem saudi-arabischen Arzt, der weiterhin hinter Gittern sitzt.

Über das Schreiben berichtet Banse in einem Welt-Beitrag vom Samstag.

"Er will rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist", so der Journalist. "Er lebt in einem Wahn, er fühlte sich verfolgt von deutschen Behörden."

Dem Brief zufolge habe es sich bei dem Anschlag um einen Racheakt gehandelt.

Taleb A. werfe den deutschen Behörden unter anderem vor, saudische Flüchtlinge zu misshandeln und sogar Tötungsabsichten zu haben.

Seine Art zu schreiben wirke nicht wahnhaft, doch es werde wirr, sobald es um das Motiv gehe.

Er schreibe nicht direkt über seine Beweggründe für die Tat, aber habe angedeutet, dass Fake News für die eigentliche "Tragödie" verantwortlich seien.