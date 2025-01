Attentäter von Magdeburg: Behörden befassten sich 110 Mal mit Taleb A.

Der "Spiegel" berichtete zuerst in seiner Online-Ausgabe darüber.

Die akribische Feinarbeit ist ausdrücklich eingestuft als "Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch" und liegt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin vor.

Aufklärung erwarten die Fraktionen aller im Bundestag vertretenen Parteien von Innenministerin Nancy Faeser (54, SPD) und den Behördenspitzen. Faeser ist am Donnerstagmittag erneut in das Gremium gekommen.

Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt ist auch in Magdeburg selbst im Fokus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) will bei einem Besuch am Nachmittag unter anderem einen Kranz niederlegen und auch mit Hilfs- und Einsatzkräften ins Gespräch kommen.