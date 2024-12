Auf frischer Tat ertappt, trotzdem entwischt: Polizei sucht nach Einbrechern!

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag wurden Einbrecher im Magdeburger Westen auf frischer Tat ertappt und entwischten dennoch. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Ein Polizeihubschrauber suchte über Stadtfeld West nach zwei Einbrechern. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Gegen 17 Uhr bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Lindenweiler" in Stadtfeld West, wie zwei Einbrecher versuchten, über die Terrassentür ins Haus einzusteigen.

Als die Langfinger in ihrer Tat unterbrochen wurden, nahmen sie sofort Reißaus und liefen in Richtung der B1 davon.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, riefen die Bewohner die Einsatzkräfte. Daraufhin kreiste ein Hubschrauber über dem Stadtteil, um die Flüchtigen ausfindig zu machen.

Leider hatten sich die unbekannten Männer bereits aus dem Staub gemacht. Glück im Unglück: Den Tätern war der Einbruch nicht gelungen und es war somit kein Schaden entstanden.