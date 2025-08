04.08.2025 20:06 Brandstiftung in Magdeburg endet für Feuerteufel im Krankenhaus

In Magdeburg wurden am Sonntag mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter fassen.

Von Sophie Marie Kemnitz

In der Keplerstraße in Magdeburg trieb am frühen Sonntagmorgen ein Feuerteufel sein Unwesen. Ungeschoren kam er jedoch nicht davon.

Feuerwehr und Polizei eilen zum Tatort

27-jähriger Verdächtiger festgenommen

Verdächtiger verletzt und im Krankenhaus

Gegen 4.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum Einsatzort gerufen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Um 4.15 Uhr wurden der Magdeburger Polizei über die Rettungsleitstelle drei Mülltonnen gemeldet, welche in Brand geraten waren. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr sofort die Löscharbeiten auf. Auch die Polizei startete unverzüglich mit den Ermittlungen zum Brandgeschehen und sicherte Spuren. In unmittelbarer Nähe des Tatortes konnten die Beamten einen 27-jährigen Magdeburger feststellen. Zeugen gaben an, dass sie den jungen Mann vor dem Brand an den Mülltonnen beobachten konnten. Bei der Befragung des mutmaßlichen Täters stellte sich heraus, dass dieser sich offensichtlich bei dem Feuer verletzt hatte und sich in einem "schlechten körperlichen Zustand befand", erklärte die Polizei. Der verletzte 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur möglichen Brandstiftung sowie gegen den mutmaßlichen Beschuldigten dauern weiterhin an.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher