Auf Parkplatz verprügelt: Polizei sucht mit Überwachungsfotos nach Schlägern

Magdeburg - Vor genau einem Monat wurden zwei Personen in Magdeburg auf einem Parkplatz verprügelt. Die Polizei sucht weiterhin nach den Tätern.

Alles in Kürze

Diese Männer sollen zwei Personen verprügelt haben. © Polizeirevier Magdeburg

Die Opfer waren am 25. Juni zwischen 20.14 Uhr und 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Lübecker Straße unterwegs, wie das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Freitag mitteilte.

Drei bisher unbekannte Männer sollen dann gemeinschaftlich auf sie eingeschlagen und sie getreten haben - dabei nutzten sie auch einen stabähnlichen Gegenstand.

Einer der Männer habe sogar einen Hammer dabei gehabt.

Bisher konnte ihre Identität nicht festgestellt werden, doch glücklicherweise konnte eine Überwachungskamera zwei der drei Schläger aufzeichnen.