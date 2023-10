Auf Polizisten losgegangen: Wer erkennt diese beiden Männer?

Mit diesen beiden Fotos wendete sich die Polizei an die Öffentlichkeit: Wer erkennt die Männer? © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeiinspektion Magdeburg

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag meldete, wurde am 6. Dezember 2021 eine nicht angemeldete Versammlung in Magdeburg aufgelöst, wogegen sich mehrere Männer wehrten.

Von zwei von ihnen, denen Widerstand sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen wird, blieb die Identität lange ungeklärt. Die Polizei fahndet aber nun mit Fotos und Personenbeschreibungen nach den Tätern.

Der erste Gesuchte trug am Tatabend eine weiß-schwarze Kapuzen-Jacke mit Schneeflocken-Applikationen und schwarze Schuhe mit weißer Sohle und rotbraunen Schnürsenkeln.

Der andere hatte eine Jeans sowie eine Camouflage-Jacke mit Totenkopf-Applikationen an, außerdem soll sein Handrücken tätowiert gewesen sein.

Weitere Details zum Aussehen der Verdächtigen konnten nicht gemacht werden.