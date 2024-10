24.10.2024 15:18 Autos in Magdeburg angezündet: Polizei sucht Zeugen!

In Magdeburg sind am Mittwoch und Donnerstag Autos angezündet worden. Weitere wurden beschädigt. Die Polizei glaubt an Vorsatz und bittet um Zeugenhinweise.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Mittwochabend sowie am heutigen frühen Donnerstagmorgen brannten in Magdeburg mehrere Autos. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die Polizei geht bei den Autobränden von Brandstiftung aus. Hat jemand etwas gesehen? © Polizeirevier Magdeburg Das erste Mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 23 Uhr in den Milchweg ausrücken. Über den Notruf ging ein Hinweis ein, dass dort ein BMW in Flammen steht. Zwei weitere Autos, die direkt daneben parkten, wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gerissen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Wenige Stunden später mussten die Kräfte in die Charlottenstraße anrücken. Dort brannte ein Mercedes-Benz. Magdeburg Crime Sexueller Übergriff in Magdeburg: Täter auf der Flucht, Polizei zeigt Phantombild! Auch hier wurden zwei danebenstehende Autos durch die Flammen und Hitzeentwicklung beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge schließen die Ermittler eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Zur Aufklärung der Brände werden jetzt Zeugen gesucht. Hinweisgeber können sich unter dem Stichwort "Pkw-Brände" zu den Taten oder tatverdächtigen Personen beim Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 melden.

