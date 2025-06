Blutige Schlägerei am Hauptbahnhof: Mann legt sich mit der Polizei an

Magdeburg - Am Samstagabend kam es vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg zu einer Schlägerei , die beinahe auch für die Polizei unschön endete.

Alles in Kürze

Der Täter (35) wollte den Polizeibeamten Kopfnüsse geben. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde die Prügelei gegen 18.23 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte saß einer der beteiligten Schläger bereits mit einer blutigen Wunde und zwei Zeugen am Hauptbahnhof.

Die Beobachter gaben gegenüber der Polizei an, dass sich der zweite Raufbold bereits aus dem Staub gemacht hatte.

Die eingesetzten Streifen teilten sich daraufhin auf und konnten den 35-jährigen Flüchtigen schon wenig später in einer benachbarten Straße aufspüren und festnehmen.

Nach Angaben der Zeugen soll er auf den 53-jährigen Verletzten zugegangen sein und diesen lautstark auf Polnisch angesprochen haben. Es kam daraufhin zum verbalen Streit.

Der 35-Jährige schlug in weiterer Folge zweimal mit der Faust in das Gesicht des älteren Mannes und fügte ihm eine blutige Nase und Platzwunde zu. Das Opfer sei zudem umgefallen und mit dem Hinterkopf auf die Anhängerkupplung eines Kühlwagens aufgeschlagen. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.