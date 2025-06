Sexueller Übergriff auf junge Frau in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - Bereits am 30. Mai ist in Magdeburg eine Frau (29) Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die Polizei fahndet nun mit einer Beschreibung nach dem Täter.

Der Täter versuchte, die junge Frau zu seinem Auto zu drängen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die 29-Jährige befand sich nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg nach einer Veranstaltung gegen 3 Uhr auf dem Heimweg, als sie in der Leibnizstraße auf den bislang unbekannten Täter traf.

Ersten Erkenntnissen der Behörde zufolge stellte der Mann ihr eine Frage auf Englisch, auf welche sie nicht reagierte und ihren Heimweg fortsetzte.

Der Täter ging daraufhin auf die Frau zu, berührte sie zunächst an der Brust, dann an der Schulter, und versuchte sie im weiteren Verlauf in Richtung seines Autos zu bewegen.

In ihrer Not schrie die 29-Jährige laut, woraufhin der Mann von ihr abließ. Das Opfer flüchtete in Richtung Stadt und rettete sich in ein Wohnhaus. Der übergriffige Mann machte sich währenddessen aus dem Staub.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: