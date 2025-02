Dreiste Betrugsmasche: Falsche Polizistin ergaunert Tausende Euro!

Magdeburg - Am Donnerstag ist eine Magdeburgerin einer gemeinen Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Das 66-jährige Opfer erhielt einen Anruf von einer falschen Polizistin. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Eine 66-Jährige aus dem Stadtteil Fermersleben soll gegen 12.45 Uhr einen Anruf von einer weiblichen Person erhalten haben, so das Polizeirevier Magdeburg.

Die Anruferin gab vor, eine Polizeibeamtin zu sein, und behauptete, dass es Hinweise darauf gebe, dass die Wohnung der ahnungslosen Magdeburgerin in näherer Zukunft ausgeraubt werden soll.

Durch die falsche Polizistin wurde die 66-Jährige dann aufgefordert, Bargeld und Wertgegenstände an sie zu übergeben, um bei dem angeblichen Einbruch einen Vermögensschaden zu vermeiden.

Das Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich, fünf Goldringe sowie eine EC-Karte samt PIN-Nummer wurden dann von dem Opfer in einem Topf vor ihre Wohnungstür in der Felgeleber Straße gestellt, damit die angeblichen Polizeibeamten es sicherstellen konnten. Wenig später waren die Gegenstände nicht mehr in dem Topf.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.