Dreister Klau: Fünf Stolpersteine in Magdeburg aus dem Boden gerissen

Magdeburg - Leider kein Aprilscherz: Am vergangenen Dienstag wurden mehrere Stolpersteine aus der Magdeburger Neustadt geklaut. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen .

Am Hohenstaufenring in der Alten Neustadt wurden fünf Stolpersteine gestohlen. © Polizeirevier Magdeburg

Am Dienstagabend entdeckte ein Mitarbeiter des Fachbereichs für Kunst und Kultur der Stadt, dass fünf der insgesamt sieben Stolpersteine, die am Hohenstaufenring in der Alten Neustadt verlegt sind, geklaut wurden.

Der Tatzeitraum wird für den 1. April zwischen 10 und 18 Uhr angegeben.

Aber was sind Stolpersteine? Es handelt sich dabei um zehn mal zehn Zentimeter große Betonquader mit Messingoberfläche, auf der die Namen und biografischen Daten von Opfern des Nationalsozialismus eingraviert sind.

Auch kann man den goldglänzenden Steinen den Zeitpunkt der Deportation und den Deportationsort der Opfer entnehmen. Allein in Magdeburg gibt es knapp 800 solcher Erinnerungsmale, finanziert werden sie ausschließlich durch Spenden.