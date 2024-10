Dreister Langfinger in Magdeburg gestellt: Er kündigt weitere Tat an!

In Magdeburg wurde ein Mann festgenommen, nachdem er einen Einkaufsmarkt ausgeraubt hatte. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 18.15 Uhr hielt sich ein 35 Jahre alter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Chaussee in Brückfeld auf, stopfte Ware in seinen Rucksack und wollte dann den Laden verlassen, ohne für seine Ausbeute zu zahlen.

Dies bekam ein anderer Kunde mit und sprach den Gauner an, der daraufhin flüchten wollte. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, konnte der Augenzeuge ihn aber dennoch festhalten.

Der Langfinger wehrte sich mit Schlägen und Tritten. Ein weiterer Zeuge griff ein und gemeinsam konnten sie den Störenfried bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort aufhalten.

Das Diebesgut wurde schließlich an den Markt zurückgegeben. Während der Festnahme drohte der 35-Jährige, weitere Straftaten begehen zu wollen.